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В РФПИ назвали возможные сроки полной вакцинации россиян от COVID-19 

RT на русском 59 минут назад
Названы сроки полной вакцинации россиян от COVID-19
Фото: РИА Новости
Полная вакцинация россиян от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть завершена в начале 2021 года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«В России мы произведём 30 млн вакцин, при необходимости для России — 50 млн, то есть, соответственно, полностью вакцинация в России может быть завершена в начале следующего года», — цитирует Интерфакс Дмитриева.
Что касается мира, отметил он, то в РФПИ ожидают производства около 200 млн доз вакцин до конца года.
Кроме того, он заявил, что третья фаза испытаний вакцины будет проходить на обычных людях в начале августа.
В середине июня вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
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Общество , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Интерфакс
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