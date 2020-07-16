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Пранкер Вован прокомментировал реакцию МИД Польши на звонок Дуде 

RT на русском 35 минут назад
Пранкер Вован прокомментировал звонок Дуде
Фото: Reuters
Российский пранкер Вован прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который оценил разговор пранкеров с президентом Анджеем Дудой как «российскую дезинформацию».
По словам Чапутоваича, за ней может якобы стоять желание Кремля поссорить Польшу и Украину.
«Если говорить о какой-то «дезинформации», то тут вообще никакой дезинформации нет. Мы же ничего не монтировали, ничего не резали… Сам разговор и выложили, без всяких каких-то спорных моментов. Там не только Украину обсуждали, обсуждали и ЛГБТ, обсуждали и кандидата-конкурента Дуды на президентских выборах, и зубровку… Если взять ответ Дуды про Украиныу, ничего такого, он сказал: «Я не буду Львов забирать», — отметил Вован.
По словам пранкера, всё было «этично и политкорректно».
«Это просто внутренние разборки. Так что я думаю, что это просто сотрясание воздуха», — заключил он.
Ранее Чапутович назвал звонок пранкеров Дуде «российской дезинформацией».
15 июля российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вована) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Польшу Анджею Дуде. Один из пранкеров в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
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Комментарии 1
Общество , В мире , Алексей Столяров , Анджей Дуда , Яцек Чапутович , Владимир Кузнецов , МИД , ООН , Польша
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