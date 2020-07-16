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Домогаров не продлил договор с МХАТом 

Газета.Ru 2 часа назад
Домогаров не продлил договор с МХАТом
Фото: Газета.Ru
Народный артист России Александр Домогаров отказался продлять договор с МХАТ им. Горького, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
В театре уточнили, что договор с Домогаровым завершился в 2019 году, а новый договор 2020 года неоднократно его просили подписать.
"Но, к сожалению, он отказывался, находя различные причины. Это и послужило причиной нашего расставания", — рассказали в пресс-службе.
В учреждении культуры также подчеркнули, что разногласий с Домогаровым со стороны руководства МХАТа никогда не было, и решение больше не выходить на сцену, которое актер огласил в Instagram, стало для театра неожиданностью. При этом готовы документы на оплату уже сыгранных спектаклей. "Театр с нетерпением ждет, когда артист подпишет их со своей стороны, чтобы произвести оплату", — сказала представитель пресс-службы.
Актером МХАТ Домогаров не был, его приглашали для исполнения роли в спектакле "Сцены из супружеской жизни" по мотивам пьесы Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского. Теперь эту роль отдали Гоше Куценко.
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Общество , Александр Домогаров , Андрей Михалков-Кончаловский , Гоша Куценко , ИТАР-ТАСС
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