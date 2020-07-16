Домогаров не продлил договор с МХАТом 

Народный артист России Александр Домогаров отказался продлять договор с МХАТ им. Горького, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

В театре уточнили, что договор с Домогаровым завершился в 2019 году, а новый договор 2020 года неоднократно его просили подписать.

"Но, к сожалению, он отказывался, находя различные причины. Это и послужило причиной нашего расставания", — рассказали в пресс-службе.

В учреждении культуры также подчеркнули, что разногласий с Домогаровым со стороны руководства МХАТа никогда не было, и решение больше не выходить на сцену, которое актер огласил в Instagram, стало для театра неожиданностью. При этом готовы документы на оплату уже сыгранных спектаклей. "Театр с нетерпением ждет, когда артист подпишет их со своей стороны, чтобы произвести оплату", — сказала представитель пресс-службы.