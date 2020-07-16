Появилась статистика по коронавирусу за сутки 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 428, до 752 797 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 422 человека, за день до этого — 6 248, еще днем ранее — 6 537.

У 24,1 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 8 443 россиянина выписались после выздоровления, 167 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 531 692 пациента, 11 937 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах. Самый высокий прирост: Москва (531), Свердловская область (349), Санкт-Петербург (256), Ханты-Мансийский АО (252), Нижегородская область (221), Алтайский край (215), Иркутская область (196), Ямало-Ненецкий АО (187), Мурманская область (183), Московская область (174).

За ними следуют: Красноярский край (131), Челябинская область (125), Архангельская область (122), Новосибирская область (120), Омская область (117), Хабаровский край (117), Воронежская область (112), Оренбургская область (111), Ульяновская область (111), Ставропольский край (102).

Менее 100 новых случаев: Ростовская область (98), Саратовская область (95), Волгоградская область (91), Томская область (89), Пермский край (87), Тюменская область (81), Приморский край (69), Краснодарский край (67), Ивановская область (61), Сахалинская область (60), Якутия (58), Тульская область (57), Башкирия (57), Чувашия (57), Кировская область (57), Самарская область (57), Калмыкия (55), Курганская область (55), Коми (53), Смоленская область (50).

Менее 50: Кемеровская область (49), Белгородская область (48), Ленинградская область (47), Орловская область (45), Дагестан (45), Тыва (45), Ярославская область (44), Амурская область (44), Владимирская область (43), Удмуртия (43), Брянская область (41), Бурятия (41), Тамбовская область (40), Кабардино-Балкария (40).

Менее 40: Калужская область (39), Пензенская область (39), Рязанская область (38), Мордовия (38), Псковская область (36), Камчатский край (36), Забайкальский край (35), Хакасия (34), Татарстан (33), Астраханская область (32), Курская область (31), Липецкая область (31), Тверская область (30), Вологодская область (30), Марий Эл (29), Карачаево-Черкессия (25), Магаданская область (24), Ингушетия (22), Новгородская область (20).

Менее 20: Адыгея (17), Костромская область (16), Северная Осетия (16), Чечня (15), Республика Алтай (15), Калининградская область (14), Карелия (13), Крым (11), Еврейская АО (4), Севастополь (2), Ненецкий АО (1), Чукотский АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 16 июля в России провели более 24 миллионов тестов на коронавирус, 298 тысяч из них — за последние сутки.