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Минэкономразвития: самой востребованной в России стала профессия врача 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Профессия врача стала самой востребованной в России
Фото: РИА Новости
Согласно рейтингу Минэкономразвития, наиболее востребованной в России является профессия врача. Об этом сообщают "Известия".
Это объясняется пандемией коронавируса. В тройке лидеров также оказались грузчики и программисты.
В топ-50 также вошли SMM-менеджеры, химики, специалисты по работе с большими данными и их изучению, автомеханики, а также продуктологи.
Аналитики отмечают, что сейчас повышается востребованность удаленных работников. Порядка 75% работодателей положительно относятся к дистанционной занятости.
Исследование проводилось среди вакансий на май 2020 года.
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Общество , Другое , Минэкономразвития
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