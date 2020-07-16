Профессия врача стала самой востребованной в России

Все новости на карте

Согласно рейтингу Минэкономразвития , наиболее востребованной в России является профессия врача. Об этом сообщают "Известия".

Это объясняется пандемией коронавируса. В тройке лидеров также оказались грузчики и программисты.

В топ-50 также вошли SMM-менеджеры, химики, специалисты по работе с большими данными и их изучению, автомеханики, а также продуктологи.

Аналитики отмечают, что сейчас повышается востребованность удаленных работников. Порядка 75% работодателей положительно относятся к дистанционной занятости.

Исследование проводилось среди вакансий на май 2020 года.