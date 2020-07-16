Клирик Тамбовской епархии умер от коронавируса 

Настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского Тамбове протоиерей Иоанн Кубинец умер от коронавируса, сообщает в четверг Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"16 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 66 году жизни скончался клирик Тамбовской епархии протоиерей Иоанн Кубинец, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского г. Тамбова", — говорится в сообщении.

Согласно сайту храма, протоиерей Иоанн Кубинец родился 6 октября 1954 года в городе Тячев Закарпатской области УССР. В 1984 году он окончил Московскую духовную семинарию. Настоятелем храма святого благоверного великого князя Александра Невского он был с 27 августа 2019 года.