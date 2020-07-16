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Землю ждет «космическая встряска» 

Мария Иванова 33 минуты назад
Землю ждет «космическая встряска»
Фото: РИА Новости
В конце месяца, 29 июля, жители Земли столкнутся с «космической встряской» — очередной магнитной бурей. Об этом сообщает Bhub.
По данным портала, буря ожидается средней интенсивности, но чувствительные к таким явлениям люди могут столкнуться с сонливостью или бессонницей, головными болями, у некоторых могут обостриться хронические заболевания.
Bhub подчеркивает, что в такие периоды необходимо пить больше воды или травяной чай, делать утреннюю гимнастику и гулять на улице.
Как писал «Рамблер», ранее специалисты рассказали «Московскому комсомольцу», что слабые и средние магнитные бури, вопреки распространенному мнению, проходят почти незаметно для человека.
Людям, которые хотят перестраховаться, в дни магнитных бурь стоит воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также отказаться от тяжелой пищи, отмечал «МК».
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Общество , Московский комсомолец
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