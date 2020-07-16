Землю ждет «космическая встряска» 

В конце месяца, 29 июля, жители Земли столкнутся с «космической встряской» — очередной магнитной бурей. Об этом сообщает Bhub.

По данным портала, буря ожидается средней интенсивности, но чувствительные к таким явлениям люди могут столкнуться с сонливостью или бессонницей, головными болями, у некоторых могут обостриться хронические заболевания.

Bhub подчеркивает, что в такие периоды необходимо пить больше воды или травяной чай, делать утреннюю гимнастику и гулять на улице.

Как писал «Рамблер», ранее специалисты рассказали «Московскому комсомольцу», что слабые и средние магнитные бури, вопреки распространенному мнению, проходят почти незаметно для человека.

Людям, которые хотят перестраховаться, в дни магнитных бурь стоит воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также отказаться от тяжелой пищи, отмечал «МК».