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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 43 минуты назад
Турция выразила поддержку Азербайджану
Фото: Рамблер
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
  • Свидетель по делу о крушении малазийского «Боинга» готов дать показания;
  • Очередная европейская страна назвала Россию врагом;
  • Турция выразила поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией, а заодно открыла границы для россиян;
  • Роспотребнадзор запретил детям брать в лагерь порнографию, алкоголь и сигареты.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
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Общество , Apple , Google
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