"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
- Свидетель по делу о крушении малазийского «Боинга» готов дать показания;
- Очередная европейская страна назвала Россию врагом;
- Турция выразила поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией, а заодно открыла границы для россиян;
- Роспотребнадзор запретил детям брать в лагерь порнографию, алкоголь и сигареты.
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