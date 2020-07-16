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Инвалид покорил вершину горы и попал на видео 

Вадим Дроздов 37 минут назад
Инвалид-колясочник Артем Моисеенко совершил восхождение на вершину горы Туманная, которая расположена на хребте Большой Воробей в Приморье. Высота Туманной составляет 1230 метров над уровнем моря. Артем является президентом дальневосточной организации инвалидов "Ковчег". Артем рассказал, что организовать такое непростое восхождение ему помог знакомый, который занимается развитием туризма. Помощь при восхождении инвалиду оказали члены спортивно-туристического клуба "Норбик". Также для Артема была собрана специальная коляска, которая способна выдерживать нагрузки при подъеме. Коляску спроектировал изобретатель из Екатеринбурга Анатолий Вязовцев. Протяженность маршрута Артема составила 13,5 километров. Большую часть этого пути группа преодолела на джипе.
Общество , Видео
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