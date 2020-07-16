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Опубликовано видео выписки испытателей вакцины 

Вадим Дроздов 18 минут назад
Пациенты первой группы добровольцев, которые согласились испытать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, начали идти на выписку. Жалоб на состояние здоровья, побочных эффектов и осложнений ни у кого не выявлено. Группа испытателей вакцины состояла из 18 человек. Перед выпиской добровольцы прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа. На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы. Исследования проходили в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Участникам испытаний предстоит вернуться в госпиталь на 42-й день после вакцинации для медосмотра.
Общество , Видео
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