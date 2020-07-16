Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развеян миф о вреде чипсов 

РИА Новости и ещё 3 15 минут назад
Чипсы, если их правильно употреблять, несут не больше вреда организму человека, чем некоторые фрукты. О безопасном способе рассказал в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.
Чипсы, наряду с газировкой и сладостями, считаются одним из самых вредных продуктов для организма человека. Проблему создает соль и высокая калорийность. Но фрукты не всегда бывают полезны, если не знать меры, рассказал диетолог Иван Алименко.
"Кому вредны чипсы? Они вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями. Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир", — рассказал радио Sputnik диетолог.
Главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления. Если люди научатся есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть.
"Я считаю, что надо заниматься пропагандой маленьких упаковок "вредных" продуктов. Это была бы интересная история. Если маленькие упаковки стоили бы дешевле больших, то маленькие упаковки великолепно сняли бы эти риски и угрозы. Люди покупают большие упаковки, поскольку на килограмм получается выгоднее цена, а потом все это съедают. Я за пропаганду маленьких упаковок условно вредных продуктов", — рассказал диетолог Иван Алименко в интервью радио Sputnik.
Последние новости
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Комментарии
Общество , Видео , Другое , Наука и техника , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Видео
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение