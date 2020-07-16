Развеян миф о вреде чипсов 

Чипсы, если их правильно употреблять, несут не больше вреда организму человека, чем некоторые фрукты. О безопасном способе рассказал в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.

Чипсы, наряду с газировкой и сладостями, считаются одним из самых вредных продуктов для организма человека. Проблему создает соль и высокая калорийность. Но фрукты не всегда бывают полезны, если не знать меры, рассказал диетолог Иван Алименко.

"Кому вредны чипсы? Они вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями. Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир", — рассказал радио Sputnik диетолог.

Главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления. Если люди научатся есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть.