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Россияне принялись скупать товары для походов и дачи 

Lenta.ru 22 минуты назад
Россияне принялись скупать товары для походов и дачи
Фото: ТАСС
Россияне на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений принялись скупать товары для походов и дачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Согласно полученным данным, продажи туристических палаток в целом выросли на 11 процентов по сравнению с прошлым годом, а в июле — на 14 процентов. При этом размер среднего чека уменьшился на пять процентов — до 2371 рубля.
В то же время рост продаж в сфере товаров для дачи и строительства в июле составил 15 процентов в годовом выражении. Средний чек на подобные товары резко вырос на 20 процентов — до 3349 рублей.
По слова экспертов, данные изменения можно объяснить тем, что россияне вместо отдыха за рубежом из-за пандемии коронавируса выбирают внутренний туризм и дачный отдых.
Ранее исследование оператора данных «Платформа ОФД» показало, что россиянки бросились замуж после выхода из карантина. Так, продажи свадебных платьев после снятия режима самоизоляции увеличились втрое. Средний чек при покупке свадебного платья в июне составил 24 650 рублей.
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