Названы самые востребованные в России профессии 

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Министерство экономического развития составило рейтинг по результатам анализа вакансий за май — самой востребованной оказалась профессия врача, сообщает в среду газета «Известия».

В тройку лидеров также вошли грузчики и программисты.

В топ-50 оказались SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами.

По оценке ведомства, наибольшим спросом сейчас пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий), тогда как из-за пандемии коронавируса бум популярности переживают низкоквалифицированные работники.

Замыкают рейтинг самых востребованных профессий автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных, а также продуктологи.