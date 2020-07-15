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В Подмосковье открываются кафе и рестораны 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
В Подмосковье открываются кафе и рестораны
Фото: РИА Новости
Кинотеатры в Московской области возобновят свою работу с 1 августа.
С четверга, 16 июля, в Подмосковье откроют свои двери рестораны, бары и кафе. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
Кинотеатры в Подмосковье возобновят свою работу с 1 августа при условии соблюдения всех рекомендаций, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, следует из постановления губернатора. Так же с 1 августа в регионе разрешается проводить официальные мероприятия, которые будут организовывать исполнительные власти Московской области.
Ранее стало известно, что в Подмосковье возобновили свою работу пляжи и парки аттракционов. Работа возможна при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
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Общество , Андрей Воробьев , Правительство московской области , Московская область
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