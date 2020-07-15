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Новость о полетах между РФ и Турцией оказалась «уткой» 

Павел Тиунов 4 минуты назад
Информация о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией с 15 июля, распространенная турецким информационным агентством, не соответствует действительности, заявил корреспонденту телеканала «360» представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, ни одно российское ведомство подобными сведениями не обладает.
15 июля утром, как сообщал «Рамблер», агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Минтранс заявило, что Россия и Турция возобновляют авиасообщение, которое было прервано из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Дмитрий Горин, комментируя новость, заявил, что ни одно российское ведомство официально информацию не подтвердило.
«Это уже вопрос фейковости СМИ», — отметил представитель АТОР.
По его словам, распоряжение о возобновлении полетов в Турцию не поступало ни в Минтранс, ни в Росавиацию. По его словам, соответствующий вопрос был поднят по поручению президента, но касался лишь начала переговоров. В настоящее время сроки восстановления авиасообщения между странами не известны. Горин также подчеркнул, что при принятии решения будет обязательно учтена эпидемиологическая обстановка в обеих странах.
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Общество , Видео , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России , Росавиация , Минтранс РФ , Турция
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