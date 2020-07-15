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Оценена ситуация с коронавирусом в российском регионе 

Lenta.ru 1 час назад
Оценена ситуация с коронавирусом в российском регионе
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»
Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына оценила ситуацию с коронавирусом в Республике Коми. Выводы она сделала в своем Telegram-канале после прямого эфира в Instagram c главой российского региона Владимиром Уйбой.
По ее словам, первой задачей на посту врио главы региона стала защита и подготовка медицинского персонала, закупка современных средств индивидуальной защиты и организация обучения, в кратчайшие сроки была организована работа новых лабораторий и, тем самым, решена проблема с диагностикой. Регион выходит на второй этап снятия ограничений. «Секрет успеха улучшения эпидемиологической обстановки — четкий алгоритм, скорость и эффективность принятия решений и их исполнения», — написала она.
Была организована поддержка отдельных граждан и бизнеса, а также проект по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в арктической зоне, а также изучению условий и факторов адаптации человека к жизни на арктической территории и нацпроект «Здравоохранение».
В России за минувшие сутки выявлено 6422 случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 85 регионах России. Зафиксировано 156 летальных исходов, 10 424 человека полностью излечились. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 746 тысяч. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
В Коми с начала эпидемии выявили 4416 случаев заражения — 50 за последние сутки.
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Общество , Владимир Уйба , Республика Коми
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