Оценена ситуация с коронавирусом в российском регионе 

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына оценила ситуацию с коронавирусом в Республике Коми . Выводы она сделала в своем Telegram-канале после прямого эфира в Instagram c главой российского региона Владимиром Уйбой

По ее словам, первой задачей на посту врио главы региона стала защита и подготовка медицинского персонала, закупка современных средств индивидуальной защиты и организация обучения, в кратчайшие сроки была организована работа новых лабораторий и, тем самым, решена проблема с диагностикой. Регион выходит на второй этап снятия ограничений. «Секрет успеха улучшения эпидемиологической обстановки — четкий алгоритм, скорость и эффективность принятия решений и их исполнения», — написала она.

Была организована поддержка отдельных граждан и бизнеса, а также проект по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в арктической зоне, а также изучению условий и факторов адаптации человека к жизни на арктической территории и нацпроект «Здравоохранение».

В России за минувшие сутки выявлено 6422 случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 85 регионах России. Зафиксировано 156 летальных исходов, 10 424 человека полностью излечились. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 746 тысяч. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

В Коми с начала эпидемии выявили 4416 случаев заражения — 50 за последние сутки.