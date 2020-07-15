А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?» 

Экс-мэр Архангельска накрасился и пошел флексить с ребятами

Активисты ЛГБТ-сообщества жестко осудили поступок бывшего руководителя Архангельска Александра Донского , который прогулялся по столице, накрасив губы кроваво-алой помадой. Мужчина активно приставал к молодым людям, интересовался, идет ли ему такой цвет, и всячески провоцировал их на ответную реакцию. И, судя по ролику, у него получилось. Один из парней, скромно опустив глаза, все-таки признал, что он красивый! Для чего это было нужно? Как утверждает Донской, чтобы защитить права секс-меньшинств. А что думают сами меньшинства и хочется ли им, чтобы их вот так защищали?

О том, что Донской еще и прекрасный шоумен, было известно давно. Еще когда он занимал пост мэра. Город был сложный — с разбитыми дорогами и ветхими деревяшками, которые сходили со свай прямо на глазах чиновников. Но жить там было весело. Ну еще бы: когда омоновцы в масках и с автоматами завинтили градоначальника прямо из его квартиры и повезли в СИЗО в одной майке и трусах или когда гость фестиваля уличных театров клоун Энано вдруг бросился мэру на шею и поцеловал его прямо в губы, разговоров было как минимум на три дня. Для не особо избалованных северных людей это какие-никакие, но события: «Во жгут! Красиво жить не запретишь! Только как же жена и дети?!»

И вот — очередное чудачество. Накрасив губы кроваво-алой помадой, экс-градоначальник устроил променад по летней столице. «Мужики, поцелуемся?» — ненароком спрашивал он у прохожих, искренне радовался, что его губы идеально сочетаются с цветом авто, подсаживался к незнакомцам в кафе и хватал за руки всех, кто попадался ему на пути. Если девушка, то девушку. Если парень, то парня. «Точно нормально, да? — уточнял он у них, показывая макияж. — Поймут меня ребята?»

Ну поймут или не поймут — это, конечно, вопрос из разряда риторических. Подписчики-то да. Бесспорно! «Ай вай ты сладкий какой!» — комментирует один из них, не скрывая, что его зовут суровым мужским именем Сергей. А вот сами представители секс-меньшинств — вряд ли.

«Ну он идиот — что я еще могу сказать? — говорит Daily Storm директор благотворительного фонда «Сфера», активист гомосексуального сообщества Игорь Кочетков. — Я считаю, что это обычное хулиганство. Но самое главное, где здесь какая-то поддержка ЛГБТ? Если у человека проблемы с самовыражением — мы-то тут при чем?!»

«Просто его, наверное, еще никогда не били, — в свою очередь шутит еще один представитель гей-движения, попросивший ни в коем случае не называть его имя. — Он думает, мы не можем, да?»

Кстати, это уже не первая акция Донского после его переезда в столицу. То он бегает по Арбату в одних трусах, то устраивает дрифт на алом Ferrari в галерее торгового центра, то прямо посреди города разворачивает портрет Адольфа Гитлера и позволяет прохожим делать с ним все что им хочется. А однажды — устроил акцию прямиком на Красной площади. Перформанс назывался «Нет некрофилии» и призывал скорее похоронить Ленина. Мертвое тело в самом сердце столицы! Как так?

«Никакие провокации и нападения не заставят меня отказаться от своих идей, — размышлял он, когда его посадили в полицейскую машину. — На карту поставлены интересы Родины и искусства, ради них я готов на все!»