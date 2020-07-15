Украинская ведущая потеряла зуб в прямом эфире 

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓔𝓴𝓾𝓵𝔂𝓪🐾 (@ekulka) 14 Июл 2020 в 11:19 PDT У телеведущей украинской программы ТСН Марички Падалко во время прямого эфира выпал передний зуб. Отрывок эфира опубликовала на своей странице в Instagram пользовательница @ekulka.

На записи видно, что Падалко не растерялась, успела поймать падающий зуб и продолжила читать новости.

Интернет-пользователи восхитились профессионализмом ведущей.

«Она молодец! Даже виду не подала, вот что значит профессионал своего дела!» — написала @mashynchuk_yatsenko_zin.

«Бедняжка.. Я бы расплакалась на её месте», — отметила @alena_lisenok23

Некоторые комментаторы предположили, что зуб выпал, так как был нарощенным.

Как сообщал «Рамблер», ранее в неловкую ситуацию попал испанский телеведущий Альфонсо Мерлос. Он вышел в прямой эфир из дома и беседовал с коллегой, когда на заднем фоне прошла полуголая девушка.