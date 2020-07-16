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Онищенко: Крым может стать эпицентром новой вспышки коронавируса 

News.ru и ещё 7 3 часа назад
Онищенко: Крым может стать эпицентром вспышки COVID-19
Фото: РИА Новости
Отдых в перегруженном туристами Крыму во время пандемии может быть крайне опасен. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, полуостров наряду с южными регионами РФ может стать местом, где вспыхнет новый очаг инфекции коронавируса.
Крымское побережье не справляется с потоком туристов, которые сегодня там находятся. У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море. Это, конечно, может сдетонировать всплеск заболеваемости коронавирусом, — заявил он в интервью «Комсомольской правде».
Он добавил, что российским властям следует снизить «давление» на курорты Крыма и Кубани. Этого можно добиться, организовывая зоны отдыха в других регионах и благоустраивая побережье озёр.
Если у людей будет возможность отдыхать в своей климатической зоне, то это пойдет только на пользу здоровью, ведь организму не придётся тратиться на акклиматизацию, — заверил депутат.
Он подчеркнул, что государство должно оперативно решать проблему отдыха людей, поскольку в условиях пандемии она является важнейшей составляющей безопасности и готовности к предстоящему сезону подъёма заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом.
Как ранее писал NEWS.ru, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сделал прогноз о туристической популярности региона после начала «высокого» сезона. По его словам, в течение июля полуостров могут посетить от 1 млн до 1,5 млн путешественников.
Глава республики Сергей Аксёнов, в свою очередь, пообещал не вводить обязательный двухнедельный карантин для туристов.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Сергей Аксенов , Вадим Волченко , Госдума , Комсомольская правда , Республика Крым
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