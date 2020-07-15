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«Расстреляла бы»: пенсионерка выживает гей-пару из квартиры 

Алиса Селезнёва 55 минут назад
Московская пенсионерка добивается выселения гей-пары, снимающей квартиру по соседству. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Александр Рахманов, который живет со своим молодым человеком в съемной квартире в Москве, рассказал каналу, что его изначально предупредили о непростой соседке, и они пытались наладить с ней хорошие отношения. Однако из этого ничего не вышло.
«Самое стремное началось, когда она увидела, что у меня есть маникюр на руках и осознала страшный факт того, что мы геи. Вот тогда она взялась за нас по-крупному», — отметил он.
По его словам, соседка плюет им на дверь, обошла весь подъезд, предупредив всех, что здесь живут геи, регулярно «долбит в дверь» и скандалит.
«Она заявила, что таких, как мы, вообще расстреляла бы», — отметил он.
При этом молодые люди съезжать не планируют, так как квартира их устраивает, и намерены бороться с соседкой до конца, пишет Mash.
Как сообщал «Рамблер», ранее полицейские задержали жительницу Москвы, которая с огромным кухонным тесаком напала на свою соседку с требованием вернуть долг. При этом жертва уверяла, что никаких денег нападавшей не должна.
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Общество , Видео
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