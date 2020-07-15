Московская пенсионерка добивается выселения гей-пары, снимающей квартиру по соседству. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Александр Рахманов, который живет со своим молодым человеком в съемной квартире в Москве, рассказал каналу, что его изначально предупредили о непростой соседке, и они пытались наладить с ней хорошие отношения. Однако из этого ничего не вышло.

«Самое стремное началось, когда она увидела, что у меня есть маникюр на руках и осознала страшный факт того, что мы геи. Вот тогда она взялась за нас по-крупному», — отметил он.

По его словам, соседка плюет им на дверь, обошла весь подъезд, предупредив всех, что здесь живут геи, регулярно «долбит в дверь» и скандалит.

«Она заявила, что таких, как мы, вообще расстреляла бы», — отметил он.

При этом молодые люди съезжать не планируют, так как квартира их устраивает, и намерены бороться с соседкой до конца, пишет Mash.

Как сообщал «Рамблер», ранее полицейские задержали жительницу Москвы, которая с огромным кухонным тесаком напала на свою соседку с требованием вернуть долг. При этом жертва уверяла, что никаких денег нападавшей не должна.