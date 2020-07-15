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«Чем больше трансам дают прав, тем хуже положение женщин» 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
«Чем больше трансам дают прав, тем хуже положение женщин»
Фото: ТАСС
В соцсетях поспорили о запрете усыновления детей однополыми семьями
Внесенный сенаторами в Госдуму законопроект, которым лицам одного пола, в том числе и трансгендерам, запретят заключать браки и усыновлять детей, вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Об этом сообщает URA.RU.
«Рамблер» писал, что ранее сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, запрещающий усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол, а также браки между ними. С инициативой выступил ряд членов Совета Федерации, в том числе Елена Мизулина, Римма Галушкина и Людмила Нарусова.
Инициатива сенаторов разделила пользователей соцсетей на два лагеря. Часть из них отметила важность принятия такого закона, указав, что он защитит женщин.
«Учитывая тот беспредел, который трансы сейчас творят в других странах, это предложение не лишено смысла. Чем больше трансам дают прав, тем хуже положение женщин», — привело издание комментарий пользователя с ником Eva.
Однако другие участники дискуссий в соцсетях указали на то, что «институт семьи разваливают не трансгендеры и геи».
«Они вообще в курсе, что институт семьи разваливают не трансгендеры и геи, а маргинальные гетеросексуалы + отсутствие закона о домашнем насилии?» — поинтересовался пользователь под ником «ну привет».
А часть пользователей иронично отметила, что в России дети уже воспитываются однополым парами, состоящими из мамы и бабушки, и призвала власти разрешить браки между трансгендерами, запретив при этом отдавать им детей на усыновление.
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Комментарии
Общество , Елена Мизулина , Людмила Нарусова , Госдума , Совет Федерации , РИА Ura.ru
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