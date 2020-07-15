Решение о переносе запланированного на 26 июля шествия "Бессмертного полка" обсуждается, оно будет принято исходя из эпидемиологической обстановки. Об этом помощник президента РФ Владимир Мединский сказал журналистам в пятницу на круглом столе в Российском военно-историческом обществе, приуроченном к 75-летию Потсдамской конференции.
"Я не слышал о том, что решение [о переносе шествия] принято, я слышал, что оно обсуждается. В любом случае, то или иное решение будет принято исключительно принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию и возможные риски для участников — их здоровье превыше всего", — сказал он.