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Шумных соседей намерены штрафовать 

Артём Кульша 15 минут назад
Шумных соседей намерены штрафовать
Фото: РИА Новости
В России может быть введен штраф за несоблюдение тишины в многоквартирных домах по ночам. Об этом депутат Государственной думы Анатолий Выборный сообщил «Парламентской газете».
Выборный, как сообщал «Рамблер», — депутат от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и соавтор проекта закона, который дополняет Жилищный кодекс статьей об обязанности собственников помещений в многоквартирных домах соблюдать режим тишины по ночам.
Сегодня парламентарий рассказал, что этот законопроект был подготовлен, чтобы в стране появилась единая система правил соблюдения покоя в многоквартирных домах и механизмы реагирования органов правопорядка на его нарушения. Документ определяет шум как «звуки, которые явно слышно за пределами помещения», но, к примеру, плач ребенка или звуки неотложных аварийно-спасательных работ им считаться не будут.
Выборный рассказал, что период времени, в который нельзя шуметь, и механизм фиксации нарушений будут устанавливать регионы, а размер административного штрафа за нарушение будет определен позже.
«Мне кажется, можно установить штраф от трех до 10 тысяч рублей, но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей», — добавил он.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Анатолий Выборный , Единая Россия , Госдума , Парламентская газета
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