В Москве запустят бесплатное тестирование на COVID-19

Жители Москвы смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля, в том числе тестирование смогут пройти дети, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову

«Мэром Москвы было принято решение, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут сделать это бесплатно. Для этого мы открываем пункты в 207 поликлиниках — сразу делаем этот проект масштабным, чтобы у горожан было больше возможностей пройти тестирование. Мы также впервые открываем свободную сдачу анализа на коронавирус для детей. В 45 детских поликлиниках будут специально открыты процедурные кабинеты», — сказала Ракова.

В оперштабе добавили, что для сдачи анализа нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. При входе пациентам измерят температуру, их попросят надеть маску, перчатки и бахилы. В штабе напомнили, что с 27 мая москвичи могут бесплатно сдавать тест на антитела к коронавирусу.