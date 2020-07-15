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В Москве запустят бесплатное тестирование на коронавирус 

Rambler News Service 38 минут назад
В Москве запустят бесплатное тестирование на COVID-19
Фото: ТАСС
Жители Москвы смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля, в том числе тестирование смогут пройти дети, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
«Мэром Москвы было принято решение, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут сделать это бесплатно. Для этого мы открываем пункты в 207 поликлиниках — сразу делаем этот проект масштабным, чтобы у горожан было больше возможностей пройти тестирование. Мы также впервые открываем свободную сдачу анализа на коронавирус для детей. В 45 детских поликлиниках будут специально открыты процедурные кабинеты», — сказала Ракова.
В оперштабе добавили, что для сдачи анализа нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. При входе пациентам измерят температуру, их попросят надеть маску, перчатки и бахилы. В штабе напомнили, что с 27 мая москвичи могут бесплатно сдавать тест на антитела к коронавирусу.
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Общество , Новости Москвы , Анастасия Ракова
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