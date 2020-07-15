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Границу возраста молодежи в России планируется сдвинуть до 35 лет 

ТАСС и ещё 2 16 минут назад
«Молодежный» возраст в России поднимут
Фото: ТАСС
Новая редакция законопроекта о молодежной политике в РФ предусматривает увеличение закрепленного в законодательстве предельного возраста молодежи с нынешних 30 до 35 лет. Об этом заявил в среду первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.
По его словам, этот законопроект и ряд сопутствующих разработаны рабочей группой, в которую вошли как сенаторы, так и депутаты Госдумы, в развитие обновленной редакции Конституции РФ.
"Говоря о содержании законопроектов, стоит обозначить такие: на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика. Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь" — это лица в возрасте от 14 до 35 лет", — заявил сенатор на тематическом заседании профильного подкомитета в Госдуме.
"Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка", — добавил Варфоломеев. Законопроект пока не внесен в Госдуму.
Согласно действующим Основам государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, "молодежь — группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет".
Проект закона о государственной молодежной политике в РФ был впервые внесен в Госдуму в мае 2007 года, после этого документ неоднократно отправлялся на доработку. В марте 2017 года был отклонен, так как, по мнению депутатов, его положения не устанавливали новых прав и обязанностей, носили декларативный характер и не нуждались в повторной регламентации.
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Комментарии
Общество , Политика , Александр Варфоломеев , Госдума , Совет Федерации
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