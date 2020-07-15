«Молодежный» возраст в России поднимут

Новая редакция законопроекта о молодежной политике в РФ предусматривает увеличение закрепленного в законодательстве предельного возраста молодежи с нынешних 30 до 35 лет. Об этом заявил в среду первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев

По его словам, этот законопроект и ряд сопутствующих разработаны рабочей группой, в которую вошли как сенаторы, так и депутаты Госдумы , в развитие обновленной редакции Конституции РФ.

"Говоря о содержании законопроектов, стоит обозначить такие: на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика. Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь" — это лица в возрасте от 14 до 35 лет", — заявил сенатор на тематическом заседании профильного подкомитета в Госдуме.

"Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка", — добавил Варфоломеев. Законопроект пока не внесен в Госдуму.

Согласно действующим Основам государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, "молодежь — группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет".

Проект закона о государственной молодежной политике в РФ был впервые внесен в Госдуму в мае 2007 года, после этого документ неоднократно отправлялся на доработку. В марте 2017 года был отклонен, так как, по мнению депутатов, его положения не устанавливали новых прав и обязанностей, носили декларативный характер и не нуждались в повторной регламентации.