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ФСИН вернула заключенным свидания, запрещенные из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 4 43 минуты назад
ФСИН вернула заключенным свидания
Фото: РИА Новости
В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) поэтапно снимаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением COVID-19, в том числе на свидания с родственниками, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
"В учреждениях УИС, где нет карантина и не введен режим особых условий, возобновлено предоставление подозреваемым, обвиняемым, осужденным краткосрочных свиданий с родственниками. Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди с родственниками, например, в следственных изоляторах УФСИН России по Москве, определяется предварительной электронной записью", — говорится в сообщении.
Чтобы не допустить распространения коронавируса в учреждениях УИС принимаются профилактические меры при приеме посылок и передач.
"Так, в учреждениях УФСИН России по Москве прием передач осуществляются в порядке очередности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Порядок очереди определяется предварительной электронной записью", — уточнили в ФСИН.
Кроме того, помещения приема передач учреждений оборудованы бактерицидными облучателями (рециркуляторами), разрешенными для использования в присутствии людей. Прием посылок и передач сотрудники осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты. Влажная уборка помещений (с применением моющих и дезинфицирующих средств) проводится не менее двух раз в день.
Все профилактические и санитарные обработки, введенные из-за коронавируса, также продолжаются, отмечают в ведомстве.
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Общество , ФСИН
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