ФСИН вернула заключенным свидания

"В учреждениях УИС, где нет карантина и не введен режим особых условий, возобновлено предоставление подозреваемым, обвиняемым, осужденным краткосрочных свиданий с родственниками. Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди с родственниками, например, в следственных изоляторах УФСИН России по Москве, определяется предварительной электронной записью", — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в учреждениях УИС принимаются профилактические меры при приеме посылок и передач.

"Так, в учреждениях УФСИН России по Москве прием передач осуществляются в порядке очередности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Порядок очереди определяется предварительной электронной записью", — уточнили в ФСИН.

Кроме того, помещения приема передач учреждений оборудованы бактерицидными облучателями (рециркуляторами), разрешенными для использования в присутствии людей. Прием посылок и передач сотрудники осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты. Влажная уборка помещений (с применением моющих и дезинфицирующих средств) проводится не менее двух раз в день.

Все профилактические и санитарные обработки, введенные из-за коронавируса, также продолжаются, отмечают в ведомстве.