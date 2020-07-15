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Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России 

RT на русском и ещё 19 43 минуты назад
Мишустин сделал заявление о ситуации с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением вируса.
«Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден. В частности, за эти сутки прирост заболеваемости минимальный, он не превышает одного процента», — сказал председатель правительства.
При этом он отметил, что нельзя расслабляться.
«Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь», — добавил Мишустин.
Согласно оперативной информации на 15 июля, в России за сутки выявили 6422 новых случая коронавирусной инфекции.
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Общество , Политика , Михаил Мишустин
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