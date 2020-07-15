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Александр Титоренко отсудил у МХАТ им. Горького почти 160 тыс. рублей компенсации 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Актер Титоренко отсудил у МХАТа 160 тыс. рублей
Фото: mxat-teatr.ru
Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Александра Титоренко и взыскал с МХАТ им. М. Горького почти 160 тысяч рублей в качестве компенсации части зарплаты. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.
"Взыскать с Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) культуры "МХАТ им. М. Горького" в пользу Титоренко задолженность по выплате стимулирующей надбавки за период с сентября по декабрь 2019 года в размере 153 тыс. 264 рублей, денежную компенсацию в размере 3 тыс. 469 рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", — сказано в решении. Представители МХАТ обжаловали данное решение.
Титоренко требовал взыскать 300 тысяч рублей. Он работал в театре с 2006 года с окладом 150 тысяч рублей в месяц. Однако в 2019 году руководство созвало комиссию по оценке показателей эффективности и понизило ему зарплату, лишив надбавки. После этого актер подал в суд.
Актер известен ролями в спектаклях "Граф Нулин и другое", "Вождь краснокожих", "Сосед — соседка" и "Частная жизнь королевы".
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Общество , Александр Титоренко , ИТАР-ТАСС , Москва
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