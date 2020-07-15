Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спрогнозирована численность населения к XXII веку 

Lenta.ru 36 минут назад
Спрогнозирована численность населения к XXII веку
Фото: Pixabay
Группа международных ученых спрогнозировала рост населения в мире, пик придется на 2064 год и снизится до 8,8 миллиарда к 2100 году, следует из данных статьи, опубликованной в журнале Lancet.
Отмечается, что численность населения к началу XXII века в таком прогнозе на два миллиарда меньше, чем в прогнозе ООН.
«Улучшения в доступе к современным средствам контрацепции и образованию девочек и женщин приводят к повсеместному и устойчивому снижению рождаемости», — считают ученые.
Согласно статье, первыми пятью странами с наибольшим числом населения к 2100 году будут Индия, Нигерия, Китай, США и Пакистан. Исследователи Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона подсчитали, что к 2100 году 183 из 195 стран достигнут общего коэффициента рождаемости.
Этот показатель представляет собой среднее число детей, которых женщина родила в течение ее жизни. По прогнозам, коэффициент рождаемости будет ниже уровня воспроизводства, равного 2,1 рождений на одну женщину. Это означает, что в этих странах население уменьшится, если иммиграция не компенсирует низкую рождаемость.
Кроме того, в более 20 странах, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию, к 2100-му население сократится больше чем на 50 процентов. При этом население Китая сократится на 48 процентов.
Исследование также предсказывает огромные сдвиги в глобальной возрастной структуре. Так, по оценкам, в 2100 году в мире будет насчитываться 2,37 миллиарда человек старше 65 лет и 1,7 миллиарда в возрасте до 20 лет.
«Продолжающийся глобальный рост населения в течение столетия больше не является наиболее вероятной траекторией для населения мира», — считает директор IHME доктор Кристофер Мюррей, который возглавлял исследование.
Ранее Организация объединенных наций (ООН) представила прогноз, согласно которому к концу столетия на Земле будут проживать около 11 миллиардов человек. При этом отмечалось, что Индия уже к 2027 году перегонит Китай по численности живущих на территории страны.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Последние новости
Атаку террористов на российско-турецкий патруль в Сирии показали глазами военных Атаку террористов на российско-турецкий патруль в Сирии показали глазами военных Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение Байден задумал потратить на экологию семь годовых бюджетов России Байден задумал потратить на экологию семь годовых бюджетов России
Комментарии
Общество , Социология , Кристофер Мюррей , ООН , Индия , Китай , Нигерия , Пакистан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
«Киеву не переиначить решение ООН»
«Киеву не переиначить решение ООН»
Пока отец копал могилу: ребенок плакал на своих похоронах
Пока отец копал могилу: ребенок плакал на своих похоронах
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
00:12
Крупный пожар вспыхнул в Подмосковье
Происшествия
Подмосковье затопило
01:42
Подмосковье затопило
Новости Москвы
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Атака террористов на российских военных попала на видео
00:15
Атака террористов на российских военных попала на видео
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение