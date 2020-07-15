Спрогнозирована численность населения к XXII веку 

Группа международных ученых спрогнозировала рост населения в мире, пик придется на 2064 год и снизится до 8,8 миллиарда к 2100 году, следует из данных статьи, опубликованной в журнале Lancet.

Отмечается, что численность населения к началу XXII века в таком прогнозе на два миллиарда меньше, чем в прогнозе ООН

«Улучшения в доступе к современным средствам контрацепции и образованию девочек и женщин приводят к повсеместному и устойчивому снижению рождаемости», — считают ученые.

Нигерия, Китай, США и Согласно статье, первыми пятью странами с наибольшим числом населения к 2100 году будут Индия Пакистан . Исследователи Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона подсчитали, что к 2100 году 183 из 195 стран достигнут общего коэффициента рождаемости.

Этот показатель представляет собой среднее число детей, которых женщина родила в течение ее жизни. По прогнозам, коэффициент рождаемости будет ниже уровня воспроизводства, равного 2,1 рождений на одну женщину. Это означает, что в этих странах население уменьшится, если иммиграция не компенсирует низкую рождаемость.

Кроме того, в более 20 странах, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию, к 2100-му население сократится больше чем на 50 процентов. При этом население Китая сократится на 48 процентов.

Исследование также предсказывает огромные сдвиги в глобальной возрастной структуре. Так, по оценкам, в 2100 году в мире будет насчитываться 2,37 миллиарда человек старше 65 лет и 1,7 миллиарда в возрасте до 20 лет.

«Продолжающийся глобальный рост населения в течение столетия больше не является наиболее вероятной траекторией для населения мира», — считает директор IHME доктор Кристофер Мюррей, который возглавлял исследование.

Ранее Организация объединенных наций (ООН) представила прогноз, согласно которому к концу столетия на Земле будут проживать около 11 миллиардов человек. При этом отмечалось, что Индия уже к 2027 году перегонит Китай по численности живущих на территории страны.