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В Крыму отменят карантин для приезжающих из-за границы 

RT на русском 1 час назад
В Крыму отменят карантин для приезжающих из-за границы
Фото: © Константин Михальчевский РИА Новости
В Крыму с 15 июля будет отменён обязательный двухнедельный карантин для приезжающих на полуостров из других стран. Как передаёт ТАСС, соответствующие изменения были внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
«Пункт 2 указа признать утратившим силу», — говорится в документе.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что в республике с 1 июля разрешили приём туристов из других регионов России.
С 15 июня на полуострове отменили обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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