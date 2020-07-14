«Сильно переживает»: Ефремов отощал и скандалит с женой

Суд над Михаилом Ефремовым, который уже больше месяца находится под домашним арестом, пройдет в начале августа. Пока артист послушно ожидает приговора в окружении жены и детей. О том, как сейчас себя чувствует Ефремов, корреспондент Sobesednik.ru поинтересовалась у его адвоката Эльмана Пашаева.

— Михаил Ефремов по-прежнему находится в шоковом состоянии, очень сильно переживает и плохо питается, — говорит правозащитник. — Пока его жена Соня не поругает, он не поест. Кстати, Соня — очень достойная женщина! Раньше я ее даже не знал, а сейчас прямо зауважал. Она очень сильно поддерживает Ефремова. По своей воле не общается с журналистами, занимается только семейными заботами и преподавательской деятельностью. Очень хорошая женщина.

По словам Пашаева, его подзащитный за все то время, что находится под домашним арестом, ни разу даже не попросился на улицу.