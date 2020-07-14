«Сильно переживает»: Ефремов отощал и скандалит с женой

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«Это просто ужас!»: Ефремов отощал и скандалит с женой из-за еды 

ИД «Собеседник» 36 минут назад
Суд над Михаилом Ефремовым, который уже больше месяца находится под домашним арестом, пройдет в начале августа. Пока артист послушно ожидает приговора в окружении жены и детей. О том, как сейчас себя чувствует Ефремов, корреспондент Sobesednik.ru поинтересовалась у его адвоката Эльмана Пашаева.
— Михаил Ефремов по-прежнему находится в шоковом состоянии, очень сильно переживает и плохо питается, — говорит правозащитник. — Пока его жена Соня не поругает, он не поест. Кстати, Соня — очень достойная женщина! Раньше я ее даже не знал, а сейчас прямо зауважал. Она очень сильно поддерживает Ефремова. По своей воле не общается с журналистами, занимается только семейными заботами и преподавательской деятельностью. Очень хорошая женщина.
Адвокат назвал сроки вынесения приговора Ефремову
По словам Пашаева, его подзащитный за все то время, что находится под домашним арестом, ни разу даже не попросился на улицу.
ИД «Собеседник»: последние новости
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Общество , Видео , Происшествия , Шоу-бизнес
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