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Шереметьево возобновляет работу межтерминального перехода с 15 июля 

ТАСС и ещё 3 38 минут назад
Шереметьево возобновляет работу межтерминального перехода
Фото: РИА Новости
Аэропорт Шереметьево возобновляет движение поездов по межтерминальному переходу (МТП), законсервированному еще в мае в условиях распространения пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
"В Международном аэропорту Шереметьево с 06:00 15 июля 2020 года восстанавливается движение поездов МТП. Для удобства пассажиров вагоны будут курсировать между Северным и Южным терминальными комплексами (СТК и ЮТК) ежедневно, в круглосуточном режиме" — говорится в сообщении.
Изначально планируется запуск лишь одной линии, а вторую планируют запустить исходя из ситуации с восстановлением пассажиропотока. Заявленный интервал движения поездов составит около 8 минут, а время в пути — 3,5 минуты.
Ранее Шереметьево приостановил работу перехода на фоне снижения пассажиропотока из-за коронавируса.
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Общество , Аэропорт Шереметьево
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