Шереметьево возобновляет работу межтерминального перехода

Аэропорт Шереметьево возобновляет движение поездов по межтерминальному переходу (МТП), законсервированному еще в мае в условиях распространения пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"В Международном аэропорту Шереметьево с 06:00 15 июля 2020 года восстанавливается движение поездов МТП. Для удобства пассажиров вагоны будут курсировать между Северным и Южным терминальными комплексами (СТК и ЮТК) ежедневно, в круглосуточном режиме" — говорится в сообщении.

Изначально планируется запуск лишь одной линии, а вторую планируют запустить исходя из ситуации с восстановлением пассажиропотока. Заявленный интервал движения поездов составит около 8 минут, а время в пути — 3,5 минуты.

Ранее Шереметьево приостановил работу перехода на фоне снижения пассажиропотока из-за коронавируса.