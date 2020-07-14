Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России собрались запретить браки сменившим пол людям 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 18 1 час назад
В России объявили войну гей-парам
Фото: Википедия
Группа сенаторов предложила запретить лицам, сменившим пол, вступать в брак и усыновлять детей, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.
Авторами законопроекта стали руководитель Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса России Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
Напомним, ранее правовед Талия Хабриева, комментируя поправки к Основному закону, посвященные защите материнства и детства, заявила, что поправки к Конституции не только гарантируют защиту интересов детей, и она поднимает ее на самый высокий уровень правового регулирования.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названы восемь готовых к приему россиян стран Названы восемь готовых к приему россиян стран Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом» Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом» Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
03:36
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
В мире
Действуют жестко: волна задержаний захлестнула Минск
00:52
Действуют жестко: волна задержаний захлестнула Минск
В мире СНГ
Медведев допустил вторую волну коронавируса
00:57
Медведев допустил вторую волну коронавируса
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение