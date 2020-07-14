Самый сексуальный в мире пилот 

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Паулу Сеспедес из Парагвая называют самым сексуальным в мире пилотом. Девушка публикует в своем Instagram-аккаунте фотографии в униформе из кабины пилота и в бикини на различных пляжах. Сейчас у девушки более 110 тысяч подписчиков.

Сеспедес пошла по стопам отца и начала учиться на пилота сразу после того, как окончила школу.

«Я с восхищением смотрела на папу с самого детства. Стать пилотом всегда было моей мечтой», — пояснила девушка.

Пилотесса любит путешествовать и очень благодарна своей профессии за возможность узнавать новые места.