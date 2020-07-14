Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый сексуальный в мире пилот 

Александр Котлеткин 1 час назад
Паулу Сеспедес из Парагвая называют самым сексуальным в мире пилотом. Девушка публикует в своем Instagram-аккаунте фотографии в униформе из кабины пилота и в бикини на различных пляжах. Сейчас у девушки более 110 тысяч подписчиков.
Сеспедес пошла по стопам отца и начала учиться на пилота сразу после того, как окончила школу.
«Я с восхищением смотрела на папу с самого детства. Стать пилотом всегда было моей мечтой», — пояснила девушка.
Пилотесса любит путешествовать и очень благодарна своей профессии за возможность узнавать новые места.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Общество , Фото , Парагвай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев предупредил о новой волне коронавируса
Медведев предупредил о новой волне коронавируса
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
«Украинскому правительству остается только утереться»
«Украинскому правительству остается только утереться»
«Две-три ракеты и все»
«Две-три ракеты и все»
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
«Соловьев ужасно мутен, это понял даже Путин»
03:09
«Соловьев ужасно мутен, это понял даже Путин»
Общество
Разведчики НАТО приблизились к границам России
01:10
Разведчики НАТО приблизились к границам России
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение