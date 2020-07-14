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Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах 

Lenta.ru 40 минут назад
Лобков сделал заявление после секс-скандала
Фото: РИА Новости
В посте в соцсети Facebook он рассказал, что был воспитан так, что границы устанавливались в процессе общения, но подчеркнул, что это не оправдание его действий.
«Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой», — отметил он. Лобков подчеркнул, что никогда не использовал насилие, шантаж или служебное положение для домогательств, а также не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению.
Ведущий признал, что «пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ», а он продолжал рискованно шутить на эти темы, делал коллегам сомнительные комплименты и намекал на интимную близость. По словам журналиста, он считал, что это не переходит границы обычного флирта.
«Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом», — написал ведущий. Лобков также извинился перед руководством и подписчиками телеканала «Дождь». «Пусть они решат мою судьбу», — заключил он.
Ранее с обвинениями в домогательствах выступил корреспондент «МБХ Медиа» Александр Скрыльников. По его словам, Лобков во время стажировки пытался его целовать, трогал руки, приглашал домой и пытался переубедить его в ориентации. Журналист добавил, что подобные случаи приставаний были и с другими молодыми журналистами.
Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах к мужчине
Поведение Лобкова стали обсуждать в соцсети Twitter после нескольких рассказов об абьюзе и приставаниях со стороны мужчин к женщинам. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.
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Общество , Павел Лобков , Александр Скрыльников
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