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Восемь стран готовы принять россиян 

Алиса Селезнёва и ещё 2 41 минуту назад
Восемь стран официально объявили о своей готовности принимать российских туристов на определенных условиях. Об этом на брифинге в пресс-центре «Национальной службы новостей» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты», — перечислила она страны, которые готовы принять россиян.
"16 июля никто никуда не полетит"
По словам Ломидзе, эти страны востребованы у российских туристов и для въезда в них необходимо будет иметь справку об отсутствии COVID-19.
«16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — добавила она.
Как сообщал «Рамблер», 27 марта Россия приостановила международное авиасообщение. На прошлой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного возобновления. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России подчеркнула, что до первых полетов за границу еще далеко и «16 июля рейсы не полетят».
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Общество , Видео , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Росавиация
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