«Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты», — перечислила она страны, которые готовы принять россиян.

По словам Ломидзе, эти страны востребованы у российских туристов и для въезда в них необходимо будет иметь справку об отсутствии COVID-19.

«16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — добавила она.