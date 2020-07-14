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Сексуальная карта России 

Александр Котлеткин 41 минуту назад
Мастера женского соблазнения составили рейтинг сексуальной доступности российских городов. Об этом сообщает Life.
Профессиональные донжуаны соблазняли девушек и выясняли, где проще и быстрее можно заняться бесплатным сексом без обязательств.
Отмечается, что во время составления этого списка «пикаперы» использовали только один приём — «забалтывание».
Самыми отзывчивыми оказались девушки из Иваново. Черноморский Коктебель занял второе место. На третьей строчке расположилась Пенза. Следом за ними идут южные курорты: Севастополь, Ялта и Сочи.
Санкт-Петербург оказался лишь на седьмой строчке, а Москва только на девятой.
Самые строгие девушки живут в Уфе и Новосибирске. Всего в список вошло 20 городов.
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