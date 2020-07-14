Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев допустил вторую волну коронавируса 

Газета.Ru и ещё 24 3 часа назад
Нельзя гарантировать, что второй волны коронавируса не будет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА "Новости".
"Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся", — сказал Медведев.
Он также напомнил, что в мире эпидемия никуда не ушла, а, возможно, только начинается.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тысяч человек.
Газета.Ru: последние новости
В АТОР назвали готовые принимать туристов из России страны В АТОР назвали готовые принимать туристов из России страны Лобков извинился за свое "фривольное поведение" Лобков извинился за свое "фривольное поведение" Шеф-редактор "МБХ медиа" уволился после обвинений в домогательствах Шеф-редактор "МБХ медиа" уволился после обвинений в домогательствах
Общество , Видео , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
03:36
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
В мире
Медведев допустил вторую волну коронавируса
00:57
Медведев допустил вторую волну коронавируса
Общество Другое
Россия нанесла ответный удар в Сирии
00:35
Россия нанесла ответный удар в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение