27 марта, как сообщал «Рамблер», в России было приостановлено международное авиасообщение. На прошлой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного возобновления. Первый этап подразумевает восстановление авиасообщения со странами с самыми благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями.

Сегодня Ломидзе провела брифинг. Он был посвящен первым итогам туристического сезона 2020 года и перспективам открытия границ. В ходе него исполнительный директор АТОР назвала нынешний туристический сезон крайне сложным из-за крайней неопределенности.

Также она сообщила, что 15 июля Министерство транспорта России должно сформировать список стран, авиасообщение с которыми может быть возобновлено.

«Это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы», — подчеркнула Ломидзе.

По ее словам, открытие международного сообщения будет постепенным и поэтапным, будет происходить на условиях взаимности, а ситуация еще будет оцениваться.