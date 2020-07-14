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«16 июля рейсы не полетят» 

Артём Кульша и ещё 1 6 минут назад
Авиасообщение с другими странами не возобновится в России 16 июля. Об этом, как сообщает «Национальная служба новостей», заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Европейская страна передумала открывать границу с РФ
27 марта, как сообщал «Рамблер», в России было приостановлено международное авиасообщение. На прошлой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного возобновления. Первый этап подразумевает восстановление авиасообщения со странами с самыми благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями.
Сегодня Ломидзе провела брифинг. Он был посвящен первым итогам туристического сезона 2020 года и перспективам открытия границ. В ходе него исполнительный директор АТОР назвала нынешний туристический сезон крайне сложным из-за крайней неопределенности.
Также она сообщила, что 15 июля Министерство транспорта России должно сформировать список стран, авиасообщение с которыми может быть возобновлено.
«Это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы», — подчеркнула Ломидзе.
По ее словам, открытие международного сообщения будет постепенным и поэтапным, будет происходить на условиях взаимности, а ситуация еще будет оцениваться.
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Общество , Видео , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Росавиация , Минтранс РФ
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