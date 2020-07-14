В ходе пресс-конференции НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России отвечает на вопросы о восстановлении международного авиасообщения.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе , на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».

Майя Ломидзе сообщила, что к 15 июля должен появиться список первых стран, с которых начнется открытие границ и авиасообщения, но предупредила, что до первых полетов за границу еще далеко.

«Туристический сезон 2020 года крайне сложный. Максимальная неопределенность — это, с чем сталкиваются как туроператоры, так и потребители. В течение ближайших двух дней должно быть принято решения о списке стран, с которыми мы, возможно, начнем открывать авиасообщение. Он должен быть сформирован Министерством транспорта на основе тех рекомендаций, который выдал Роспотребнадзор. Сразу понятно, что это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы. Будет оцениваться ситуация, условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнется открытие международного сообщения», — заявила она.