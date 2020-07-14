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«16 июля никто никуда не полетит». Майя Ломидзе о поэтапном открытии границ 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В ходе пресс-конференции НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России отвечает на вопросы о восстановлении международного авиасообщения.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».
Европейская страна передумала открывать границу с РФ
Майя Ломидзе сообщила, что к 15 июля должен появиться список первых стран, с которых начнется открытие границ и авиасообщения, но предупредила, что до первых полетов за границу еще далеко.
«Туристический сезон 2020 года крайне сложный. Максимальная неопределенность — это, с чем сталкиваются как туроператоры, так и потребители. В течение ближайших двух дней должно быть принято решения о списке стран, с которыми мы, возможно, начнем открывать авиасообщение. Он должен быть сформирован Министерством транспорта на основе тех рекомендаций, который выдал Роспотребнадзор. Сразу понятно, что это не означает, что 16 июля туда полетят рейсы. Будет оцениваться ситуация, условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнется открытие международного сообщения», — заявила она.
Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный ущерб туризму во всем мире. Росавиация уже продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан до 1 августа.
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Общество , Видео , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Росавиация , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Национальная Служба Новостей
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