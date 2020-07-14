Италия возвращает Франции украденную работу Бэнкси 

Италия возвращает Франции работу знаменитого уличного художника Бэнкси, похищенную в прошлом году и недавно обнаруженную неподалеку от Рима . Речь идет об изображении грустной девушки, которую Бэнкси в 2018 году нарисовал в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года в Париже на одной из задних дверей концертного зала Батаклан. Именно через этот аварийный выход люди спасались в тот трагический день, напоминает Le Figaro.

В ночь с 25 на 26 января 2019 года преступники срезали дверь, на которой находилось это изображение. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, что позволило полиции вычислить их. В итоге было арестовано восемь человек, еще один их сообщник находится в бегах. Сама работа Бэнкси была обнаружена на одной итальянской ферме.

Церемония возвращения картины пройдет сегодня — в День взятия Бастилии — в посольстве Франции в Риме. Дата и условия возвращения этой работы во Францию не разглашаются. По некоторым сведениям, ее могут выставить в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Бэнкси является одним из самых известных уличных художников. В своих работах он обращает внимание на важные социально-политические темы, направленные против политики, войны и капитализма. Свою личность художник хранит в тайне, сейчас существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом. Этот секрет делает работы Бэнкси еще более ценными, что периодически делает их целями преступников. В том же 2019 году в Париже украли еще одну работу, приписываемую этому уличному художнику, — изображении крысы неподалеку от Центра Помпиду.