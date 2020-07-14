Переболевшая коронавирусом москвичка рассказала, как отменила ошибочные штрафы за «нарушение самоизоляции»

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» местная жительница, ей пришлось подать две жалобы в районный суд и направить претензии в Главконтроль.

Ведомство аннулировано взыскания спустя почти два месяца, ещё до начала судебных процессов по этим делам.

«Уведомления о начислении штрафов от портала госуслуг мне пришли на почту 18 мая, два штрафа, каждый по четыре тысячи рублей. Меня обвиняли в том, что я якобы дважды не сделала селфи в приложении «Социальный мониторинг», которое только и делало, что сбоило. Заказные письма с копиями постановлений об административных правонарушениях я получила на почте уже в конце мая, и сразу направила две жалобы в Гагаринский районный суд. По месту жительства заявителя такие дела рассматриваются. Сроки приостановились, я платить была ничего не должна, пока жалобы были в суде на рассмотрении. Если бы суд оставил жалобы без удовлетворения, пришлось бы заплатить. Если бы я не отправила жалобы в суд в течение 10 дней после получения копий постановлений, то по истечении 60 дней штрафы, если бы я ещё и не оплатила взыскания, удвоились. Но я всё успела оспорить».

Женщина сообщила, что не покидала квартиру во время лечения и регулярно отправляла селфи в приложение «Социальный мониторинг». Она неоднократно жаловалась на горячую линию технической поддержки приложения на сбои в работе, но на неё всё равно наложили взыскания.

Данные москвичей в системе пропусков удалят после окончания судов по штрафам. Об этом сообщил правительства Москвы Алексей Немерюк. Он отметил, что удаление данных власти планируют устроить в публичном режиме. По его словам, аналогично будут удалены данные жителей столицы в базе приложения «Социальный мониторинг».