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Переболевшая коронавирусом москвичка рассказала, как отменила ошибочные штрафы за «нарушение самоизоляции» 

Говорит Москва 59 минут назад
Переболевшая коронавирусом москвичка рассказала, как отменила ошибочные штрафы за «нарушение самоизоляции»
Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» местная жительница, ей пришлось подать две жалобы в районный суд и направить претензии в Главконтроль.
Ведомство аннулировано взыскания спустя почти два месяца, ещё до начала судебных процессов по этим делам.
«Уведомления о начислении штрафов от портала госуслуг мне пришли на почту 18 мая, два штрафа, каждый по четыре тысячи рублей. Меня обвиняли в том, что я якобы дважды не сделала селфи в приложении «Социальный мониторинг», которое только и делало, что сбоило. Заказные письма с копиями постановлений об административных правонарушениях я получила на почте уже в конце мая, и сразу направила две жалобы в Гагаринский районный суд. По месту жительства заявителя такие дела рассматриваются. Сроки приостановились, я платить была ничего не должна, пока жалобы были в суде на рассмотрении. Если бы суд оставил жалобы без удовлетворения, пришлось бы заплатить. Если бы я не отправила жалобы в суд в течение 10 дней после получения копий постановлений, то по истечении 60 дней штрафы, если бы я ещё и не оплатила взыскания, удвоились. Но я всё успела оспорить».
Женщина сообщила, что не покидала квартиру во время лечения и регулярно отправляла селфи в приложение «Социальный мониторинг». Она неоднократно жаловалась на горячую линию технической поддержки приложения на сбои в работе, но на неё всё равно наложили взыскания.
Данные москвичей в системе пропусков удалят после окончания судов по штрафам. Об этом сообщил правительства Москвы Алексей Немерюк. Он отметил, что удаление данных власти планируют устроить в публичном режиме. По его словам, аналогично будут удалены данные жителей столицы в базе приложения «Социальный мониторинг».
«Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы», — пояснил чиновник.
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Общество , Видео , Радиостанция "Говорит Москва"
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