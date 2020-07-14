За сутки в России умерли 175 пациентов с коронавирусом 

Все новости на карте

Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, по стране возросло до 11 614, информирует оперативный штаб.

RT на русском: последние новости

Многодетным семьям с детьми до трёх лет предложили предоставлять нянь

Как COVID-19 взломал систему здравоохранения США. Интервью с русским врачом в Бруклине / ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовс

За сутки после коронавируса в России выписаны 2960 человек