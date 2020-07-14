За сутки в России умерли 175 пациентов с коронавирусом 

Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, по стране возросло до 11 614, информирует оперативный штаб.
«За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев… За весь период по России умерло 11 614 человек», — говорится в сообщении.
Накануне в России скончались 104 заболевших коронавирусом.
Роспотребнадзор сообщил, что более 23,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наибольший уровень смертности от COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.