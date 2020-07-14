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В России выявили 6,2 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова 1 час назад
В России выявили 6 248 случаев коронавируса за сутки
Фото: РИА Новости
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 248, до 739 947 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 6 537 человек, за день до этого — 6 615, еще днем ранее — 6 611.
У 24,5 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.
За последние 24 часа еще 8 804 россиянина выписались после выздоровления, 175 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 512 825 пациентов, 11 614 человек скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Самый высокий прирост: Москва (613), Санкт-Петербург (281), Ханты-Мансийский АО (268), Свердловская область (245), Алтайский край (238), Ямало-Ненецкий АО (211), Московская область (198), Иркутская область (198), Нижегородская область (193), Мурманская область (182).
За ними следуют: Челябинская область (132), Архангельская область (129), Красноярский край (128), Новосибирская область (119), Воронежская область (117), Ульяновская область (110), Оренбургская область (108), Хабаровский край (107).
Менее 100 новых случаев: Ростовская область (99), Саратовская область (93), Омская область (93), Волгоградская область (85), Тюменская область (84), Томская область (71), Пермский край (69), Самарская область (65), Ивановская область (64), Ставропольский край (64), Сахалинская область (64), Краснодарский край (62), Тульская область (61), Якутия (60), Коми (58), Курганская область (58), Приморский край (56), Чувашия (54), Белгородская область (51), Кемеровская область (50).
Менее 50: Смоленская область (47), Башкирия (47), Ленинградская область (46), Дагестан (46), Тыва (46), Брянская область (45), Забайкальский край (45), Владимирская область (44), Орловская область (44), Кировская область (44), Удмуртия (42), Амурская область (42), Калужская область (41), Ярославская область (41), Кабардино-Балкария (41), Хакасия (41), Камчатский край (41), Тамбовская область (40).
Менее 40: Рязанская область (37), Мордовия (36), Курская область (35), Пензенская область (35), Бурятия (35), Астраханская область (34), Липецкая область (32), Татарстан (32), Тверская область (29), Вологодская область (29), Марий Эл (28).
Менее 20: Карачаево-Черкессия (19), Новгородская область (18), Адыгея (17), Северная Осетия (15), Магаданская область (13), Псковская область (12), Республика Алтай (12), Ингушетия (10), Карелия (9), Калининградская область (9), Чечня (9), Костромская область (8), Крым (7), Еврейская АО (5), Ненецкий АО (1), Севастополь (1).
Как сообщал «Рамблер», к 14 июля в России провели более 23,4 миллиона тестов на коронавирус, 203 тысячи из них — за последние сутки.
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