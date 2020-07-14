Москве полицейские ответили на жалобы горожан об убийстве лебедя, тело которого было найдено в районе Патриарших прудов. Об этом во вторник 14 июля, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России

«Нет слов! Негодяи! Покиньте наш пруд, наш район и никогда не возвращайтесь! Мы, жители Патриарших, требуем, чтобы никого не подпускали к воде! Требуем усилить патрулирование парковой и прибрежной зоны! Круглосуточно!», — пожаловались местные жители в социальных сетях и также просили привлечь к ответственности все виновных в смерти птицы.

Отмечается, что на место происшествия выезжали полицейские и не нашли следов насильственной смерти лебедя.

«По крайней мере, на данный момент», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве рассказали, что птица погибла по естественным причинам, к ее убийству никто не причастен. Кроме того, не был зафиксирован факт жестокого обращения с животными.

«С чего все взяли, что лебедя убили?», — заявили полицейские. Затем сотрудники правоохранительных органов пояснили: «Видео просмотрели: там лебедь, его кормили, он вышел и ну… умер».

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Патриарших прудов нашли мертвого лебедя. Отмечается, что на теле птицы была глубокая рана. В комментариях под снимком люди предположили, что кто-то причастен к убийству животного.