Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские ответили на жалобы москвичей об убийстве лебедя 

Мослента и ещё 3 50 минут назад
В Москве полицейские ответили на жалобы горожан об убийстве лебедя, тело которого было найдено в районе Патриарших прудов. Об этом во вторник 14 июля, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
«Нет слов! Негодяи! Покиньте наш пруд, наш район и никогда не возвращайтесь! Мы, жители Патриарших, требуем, чтобы никого не подпускали к воде! Требуем усилить патрулирование парковой и прибрежной зоны! Круглосуточно!», — пожаловались местные жители в социальных сетях и также просили привлечь к ответственности все виновных в смерти птицы.
Отмечается, что на место происшествия выезжали полицейские и не нашли следов насильственной смерти лебедя.
На Патриарших прудах жестоко лишили жизни лебедя
«По крайней мере, на данный момент», — уточнили в ведомстве.
В ведомстве рассказали, что птица погибла по естественным причинам, к ее убийству никто не причастен. Кроме того, не был зафиксирован факт жестокого обращения с животными.
«С чего все взяли, что лебедя убили?», — заявили полицейские. Затем сотрудники правоохранительных органов пояснили: «Видео просмотрели: там лебедь, его кормили, он вышел и ну… умер».
Ранее сообщалось, что в Москве в районе Патриарших прудов нашли мертвого лебедя. Отмечается, что на теле птицы была глубокая рана. В комментариях под снимком люди предположили, что кто-то причастен к убийству животного.
Мослента: последние новости
На пикетах в поддержку Ивана Сафронова в Москве начались задержания На пикетах в поддержку Ивана Сафронова в Москве начались задержания Москвичей предупредили об угрозе подтоплений Москвичей предупредили об угрозе подтоплений Невеста умерла во время своего свадебного торжества в Москве Невеста умерла во время своего свадебного торжества в Москве
Комментарии 24
Общество , Видео , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Дочь Заворотнюк сделала важное заявление
03:15
Дочь Заворотнюк сделала важное заявление
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение