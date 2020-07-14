Лебедь, которого мертвым нашли на Патриарших прудах местные жители, умер естественной смертью, заявили корреспонденту издания «Подъём» в пресс-службе столичного главка МВД . Правоохранители сделали такой вывод на основе отсмотренной записи с камеры видеонаблюдения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в соцсетях появились фотографии мертвого лебедя, который был обнаружен на берегу Патриарших прудов. Местные жители заявили, что птицу убили, поскольку на туше была обнаружена глубокая рана. В Сети также было опубликовано обращение, в котором люди требуют от полицейских усилить патрулирование прибрежной зоны, а от неизвестных, виновных в смерти лебедя, никогда больше не появляться на Патриарших.

«Нет слов! Негодяи! Покиньте наш пруд, наш район и никогда не возвращайтесь!» — говорится в обращении.

Журналисты связались с представителями московской полиции. Правоохранители выезжали на место обнаружения мертвой птицы, но признаков преступления не обнаружили. По их словам, на записи камер видеонаблюдения видно, как лебедь скончался своей смертью.

«Там лебедь, его кормили, он вышел и ну… умер. Сотрудники выезжали, в курсе, но никакого убийства или жестокого обращения с животными там нет», — цитирует издание слова представителя правоохранительных органов.

Собеседник СМИ при этом оговорился, что признаков преступления не обнаружено «пока», поскольку доследственная проверка продолжается.