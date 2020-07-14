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Опубликовано видео затопленных улиц Сочи 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
Сильные ливни обрушились на Сочи и затопили улицы курортного города. Поваленные деревья перекрыли движение транспорта. Один из таких инцидентов произошел на федеральной трассе в районе Лазоревского.
Из-за «Залпового ливня» (именно так местные власти назвали мощные осадки) в аэропорту Адлера не смог приземлиться самолет из Москвы. Его отправили на запасной аэропорт Краснодара.
В МЧС сообщили о вероятности смерчей над Черным морем в районе Анапы и Сочи. Также в регионе ожидаются град и порывистый ветер со скоростью до 22 метров в секунду.
Общество , Видео , Погода , МЧС , Сочи
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