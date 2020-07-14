Опубликовано видео затопленных улиц Сочи 

Сильные ливни обрушились на Сочи и затопили улицы курортного города. Поваленные деревья перекрыли движение транспорта. Один из таких инцидентов произошел на федеральной трассе в районе Лазоревского.

Из-за «Залпового ливня» (именно так местные власти назвали мощные осадки) в аэропорту Адлера не смог приземлиться самолет из Москвы. Его отправили на запасной аэропорт Краснодара.