Вокруг Собчак разгорается новый скандал

Все новости на карте

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за использование кадров своего задержания на акции в поддержку Ивана Сафронова , обвиняемого в госизмене, в рекламе сервиса доставки еды.

Рекламный ролик появился в выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» от 13 июля с Айзой Анохиной

Видео начинается с реальных кадров задержания Собчак на Лубянке 7 июля. Журналистка появилась там во время серии одиночных пикетов в поддержку Сафронова.

После этого идет постановочная съемка в отделении полиции, где Собчак называет происходящее «беспределом», просит еды и в итоге заказывает продукты из супермаркета прямо в камеру.

Пользователи сочли такую рекламу «безнравственной» и «некорректной».

Сама Собчак в своем аккаунте в Twitter написала: «Отсутствие чувства юмора я считаю заболеванием».

Напомним, Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, свою вину он не признал.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО . Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово» . По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.