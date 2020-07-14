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В российских школах запустят новый эксперимент 

Мария Иванова и ещё 6 1 час назад
Школы с низкими результатами получат поддержку Минпросвещения
Фото: РИА Новости
В школах России стартует новый проект «500+», направленный на поддержку школ с низкими образовательными результатами. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.
В министерстве отметили, что проект будет реализовываться под лозунгом «Важен каждый ученик». Новая программа должна усилить работу Минпросвещения по повышению качества образования, поддержать школы с низкими результатами и сложными социально-экономическими условиями работы.
Кроме того, проект предусматривает адресную поддержку школьников с проблемами в обучении и привлечение новых преподавателей (руководителей с большим опытом, методистов, педагогов-наставников с высокой квалификацией, студентов старших курсов педагогических вузов).
Сначала «500+» затронет около 250 школ более чем в 20 регионах страны.
Проект позволит реализовать в регионах «творческие педагогические лаборатории», запустить внутришкольные системы профессионального развития педагогов и добавить в стандарты образования проектную, исследовательскую и творческую деятельность.
Проект «500+» стал частью национального проекта «Образование», в рамках которого Россия должна войти в десятку стран-лидеров по качеству общего образования.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Астрахани решили закрыть школу, ученики которой систематически плохо сдают ЕГЭ. В прошлом году госэкзамен смогли сдать только два выпускника школы из 38.
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