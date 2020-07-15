Города будут пустеть: названы последствия пандемии

Массовый исход населения из мегаполисов, вызванный пандемией коронавируса, в долгосрочной перспективе может продолжиться. Эпидемия изменила потребности людей в жилье, однако антикризисные меры не учитывают этого, считают эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Они назвали коронавирус болезнью крупных городов и отметили общемировую закономерность, когда очаг заболевания формируется именно там, а уже потом распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития.

Отток людей из мегаполисов, наблюдавшийся весной 2020 года в России , заставляет переосмыслить взгляды на агломерационные процессы в государственной политике, отметили специалисты.

Речь идёт о стратегии пространственного развития страны на период до 2025 года. Утверждённый в феврале 2019-го документ предусматривает стимулирование опережающего развития перспективных центров экономического роста. По замыслу, это должно принести дополнительные ресурсы и для развития малых и средних городов и сёл, передаёт РБК.

Эксперты РАНХиГС указали на то, что строительство жилья в регионах идёт неравномерно: большинство домов возводят в 15 крупнейших городских агломерациях, а в малых и средних городах новое строительство практически не осуществляется из-за уменьшения населения и невысоких доходов жителей.

Политика экономической поддержки, принятая на фоне пандемии, может привести к увеличению диспропорций в пространственном развитии страны, предупредили специалисты. Так, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых при покупке жилья в новостройках окажется эффективной там, где доходы населения достаточно высоки и где существует развитый рынок долевого строительства.

Крайне важно и то, что принятые экономические меры ориентированы на стимулирование многоэтажного домостроения и не учитывают многообразия жилищных потребностей россиян, подчеркнули авторы исследования. Они сослались на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Проведённый до пандемии опрос показал, что 66% граждан хотели бы жить в частных домах. Многоквартирные кирпичные дома предпочли 17%, панельные и монолитные — лишь по 7% и 3% соответственно.

После режима самоизоляции желание жить в собственном доме утвердилось в людях ещё больше, отмечают эксперты РАНХиГС. На это, по их мнению, повлиял и опыт удалённой работы, которую люди смогли «распробовать» благодаря эпидемии. Такой вид трудоустройства даёт возможность работать из пригородов, небольших городов и сёл, сохраняя доход, характерный для крупных городов.

В то же время в обычных квартирах из-за небольшой площади невозможно создать дополнительные зоны для занятий спортом или для удалёнки, а из результатов опроса Центра стратегических разработок следует, что 68% компаний намерены оставить в дистанционном режиме часть сотрудников и после окончание эпидемии.

Помимо этого, отметили специалисты, россияне стремятся сократить издержки в условиях ожидающегося затяжного финансового кризиса, а восприятие крупных городов как территорий повышенного риска заражения и связанных с этим страхов сохраняется и крепнет.

В подтверждение прогноза эксперты привели статистические данные. Так, по данным сервиса Avito, во время режима самоизоляции существенно вырос спрос на аренду и покупку дач и загородных домов. В апреле интерес к долгосрочной аренде коттеджей и таунхаусов увеличился на 213,3% и 171,3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того, востребованность дач увеличилась на 93,4%, а домов — на 21,7%.

Кроме того, по итогам месяца спрос на землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вырос на 12,3%.

Что касается Москвы, ставшей эпицентром заболевания в России, то оттуда произошёл массовый отток как трудовых мигрантов, так и местных жителей. По данным сотового оператора МТС, с 25 марта по 8 апреля более 15% столичных абонентов решили переждать период самоизоляции за пределами города. Оказалось, что 79% из них направились в Подмосковье, а 21% — и вовсе в другие регионы страны.

С учётом всех этих факторов эксперты РАНХиГС предложили пересмотреть стратегию территориального развития страны. По их мнению, упор необходимо сделать на поддержку индивидуального жилищного строительства и на дополнительное финансирование строительства муниципальных дорог, детских садов, школ и больниц. Кроме того, исследователи сочли необходимым распространить бесплатную передачу земельных участков по модели «дальневосточных гектаров» на все регионы страны, где наблюдается отрицательная динамика численности населения.

Помимо этого, специалисты выступили за ограничение строящихся домов по высоте и за распространение адаптированной под местные условия программы реновации на всю территорию страны.

Ранее NEWS.ru писал, что однокомнатные квартиры в новостройках пали жертвой финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и последовавших вслед за этим мер экономической поддержки. Дело в том, что субсидирование ипотечного кредитования со стороны государства и ставка в 6,5% годовых позволили потенциальным покупателям задуматься о более просторном жилье, которое они не могли позволить себе раньше. В то же время россияне с низким достатком переориентировались на квартиры-студии.